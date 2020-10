Nemaivazut! Descoperire halucinanta a pescarilor: RECHINUL CICLOP a fost capturat. Cum arata creatura

Puiul de rechin gasit in Indonezia i-a socat pe cei care au facut descoperirea.

Caracteristicile lui unice i-au lasat masca pe pescarii asiatici. Puiul de rechin a fost gasit in abdomenul unui exemplar prins pe coasta provinciei Maluku pe 10 octombrie. "Rechinul Ciclop" era alaturi de alti doi pui, insa doar el arata altfel. Unul dintre pescari a remarcat si culoarea sa deosebita de a celorlalti.



Dupa ce autoritatile au fost alertate, rechinul a fost preluat pentru a fi studiat. Cel mai probabil, puiul suferea de o malformatie rara. Nu e prima oara cand un 'rechin ciclop' e vazut. In 2011, un pescar american a facut o descoperire asemanatoare in apropiere de Mexic, insa exemplarul din Indonezia e considerat unic datorita caracteristicilor sale cromatice.