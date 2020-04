Anuntul facut de autoritatile din Romania! Cand putem iesi din case fara declaratie pe proprie raspundere! Momentul cand haosul ar putea sa ia sfarsit

Presedintele Societatii Romane de Microbiologie a anuntat cand vom putea iesi din casa.

lexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, a estimat cand ar putea sa se termine pandemia coronavirusului in Romania si cand am putea iesi din case. Acesta estimeaza data de 15 mai.



"Eu cred ca dupa data de 15 mai. Dar atentie, nu distantarea sociala sa nu mai fie necesara, o reducere a masurilor legate de distantarea sociala, dar multe din elementele, de exemplu organizarea de mari manifestari, vor fi probabil pentur mai mult timp in vigoare", a declarat Alexandru Rafila, la Digi 24.

Alexandru Rafila a vorbit si despre studiul international al singurului tratament anti coronavirus din care va face parte si Romania.

"E un medicament etiologic, deci care trateaza cauza bolii, singurul de fapt care exista disponibil in momentul de fata si unde exista sperante legate de o buna eficacitate. E vorba despre un medicament dezvoltat in SUA si noi o sa fim parte a unui studiu international, in care mai sunt vreo 20 de tari din intreaga lumea, in care se vor testa comparativ scheme terapeutice uzuale, le stiti foarte bine, antivirale utilizate in infectia HIV, cu interferon, cu hidoroxiclorochina, in paralel cu acest medicament.

Vor fi loturi de pacienti si scopul este sa observam un castig terapeutic net in favoarea acestui medicament etiologic si atunci, probabil, si compania americana va putea intr-un timp relativ scurt sa-l autorizeze pentru productie si pentru punere pe piata, intr-un interval de cateva luni", a mai spus Rafila.



