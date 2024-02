Veste bună primită de Cristiano Bergodi! Internaționalul belgian de la Rapid revine la antrenamente

Belgianul Xian Emmers (24 de ani), care lipsit de pe gazon în ultimele 150 de zile după o accidentare, acesta acuzând dureri la articulația degetului mare de la piciorul drept în cantonamentul susținut de rapidiști în Antalya în această iarnă.

„O VESTE EXCELENTĂ. După o perioadă în care s-a recuperat în Belgia, Xian a revenit la antrenamente”, au anunțat giuleștenii pe rețelele de socializare.

Xian Emmers, 36 de meciuri la Rapid

Emmers este intermațional belgian de juniori, cu meciuri în tricoul naționalelor U16, U17, U18 și U19 ale Belgiei. A semnat cu Rapidul în toamna anului 2022, adunând 36 de meciuri și reușind să marcheze patru goluri.

„Sunt foarte fericit și entuziasmat să semnez cu Rapid. Am așteptat mult timp, așa că sunt nerăbdător să cunosc suporterii. Am auzit multe despre ei, că sunt minunați. Abia aștept să simt atmosfera. Am fost prezent la meciul cu FCSB și am fost impresionat. Eu vin din liga secundă din Olanda și e foarte diferit, așa că sunt foarte entuziasmat. Știu că Rapid a renăscut și că acum își reclădește parcursul în fotbal. Este similar cu punctul în care se află cariera mea în momentul de față. Este o potrivire minunată”, a spus Emmers după ce a semnat cu Rapid.

200.000 de euro a plătit Rapidul către Roda JC, în schimbul mijlocașului ofensiv în vârstă de 24 de ani.

550.000 de mii de euro este cota de piață alui Xian Emmers, potrivit site-urilor de specialitate.