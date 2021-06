Antrenamentul de forta cu care Sylvester Stallone si-a uimit fanii. Ce face la 74 de ani e incredibil 

Sylvester Stallone a publicat pe contul de Instagram un video de la un antrenament.

La 74 de ani, startul de la Hollywood a demonstrat inca o data de ce este considerat unul dintre cei mai puternici oameni, exercitiul prezentat fiind unul incredibil.

Desi a anuntat ca faimosul personaj Rocky nu va aparea in Creed III, video-ul publicat pe Instagram i-a facut pe fani sa se intrebe daca actorul nu pregateste un nou proiect cinematografic.

Sylvester Stallone este casatorit cu Jennifer Flavin de 24 de ani. Cei doi s-au întalnit prima data in 1988, iar relatia lor a durat pana in 1994. Un an mai tarziu s-au impacat, iar de atunci formeaza unul dintre cele mai solide cupluri de la Hollywood.

Cei doi au trei fete, pe Sistine, Sophia si Scarlet, iar acestea au mostenit frumusetea mamei lor care a fost model.

