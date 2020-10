Actorul porno care i-a jignit pe romanii din Spania a mai facut o PROSTIE. "Torbe" a pus la cale o ORGIE cu 50 de barbati si o singura femeie!

Autoritatile din Madrid au intervenit pentru a stopa o petrecere cu caracter sexual organizata de un cunoscut actor in filmele pentru adulti.

Supranumit "Torbe" in lumea productiilor pornografice, ibericul Ignacio Allende Fernández e un nume cunoscut si romanilor, mai ales celor din Spania, pe care i-a jignit in 2014, creand un videoclip ("Soy un rumano en Madrid") in care conationalii nostri au fost prezentato drept hoti si prostituate.

De asemenea, "Torbe" a mai avut probleme cu legea in 2016, pentru pornografie infantila, iar acum a recidivat. Astfel, conform presei din Spania, actorul a fost retinut si amendat de politisti in urma unei descinderi la o locatie unde urma sa fie inregistrata o filmare XXX neautorizata. Mai mult, toti cei invitati au incalcat masurile sanitare de protectie impuse in aceasta perioada.

Ziarele din Spania vorbesc si despre o convocare facuta de "Torbe" pe pagina sa de internet, in care a cautat 50 de barbati care sa participe la o orgie in compania unei singure femei. Actorul a solicitat doritorilor un certificat medical care sa ateste absenta bolilor cu transmitere sexuala si, in acelasi timp, a recomandat o abstinenta de 7 zile.