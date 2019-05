A picat "Jaguarul", interlopul care a ingrozit un oras intreg! Cine este "seful" lui in lumea interlopa

Barbatul a fost arestat si extradat.

Antonio “Jaguar” Marrufo era unul dintre cei mai importanti oameni de pe piata traficului de droguri. Acesta lucra pentru El Chapo, si se ocupa de partea murdara a afacerii, rapind si asasinand adversarii retelei.

Poreclit Jaguarul, barbatul a fost capturat de mexicani, iar acum este extradat in SUA, acolo unde il asteapta cel mai probabil un mandat pe viata in puscariile americane.

In aceeasi situatie se afla si seful sau, El Chapo, care isi asteapta sentinta in procesul din New York, unde a fost deja gasit vinovat de toate capetele de acuzare ce i-au fost atribuite!

Marrufo este acuzat ca a condus o retea de "sicarios" (asasini) mexicani, ce au eliminat sute de persoane de pe piata traficului de droguri!