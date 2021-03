A pacalit o intreaga planeta cu pozele sale! Cine se afla de fapt in spatele imaginilor care au socat pe toti

Un motociclist din Japonia a socat pe toata lumea!

Acesta a strans aproape 20 000 de urmaritori pe retelele de socializare cu pozele sale in care face inconjurul tarii pe motocicleta, insa a facut asta intr-un mod absolut socant: schimbandu-si pozele folosind aplicatii de editat.



Ce a scandalizat pe toata lumea este ca a ales sa isi schimbe infatisarea complet. Barbatul de 50 de ani se transforma intr-o tanara fata cu ajutorul aplicatiilor, motivand ca 'nimeni nu isi dorea sa vada un batran', conform Daily Mail.



A fost deconspirat de urmaritorii sai, care au observat un detaliu pe care barbatul l-a scapat in momentul in care isi edita pozele. Zonggu uitase sa isi editeze bratul, care se vedea clar ca fiind unul barbatesc.

Astfel, un post de televiziune a inceput sa ancheteze cazul, iar barbatul si-a dezvaluit identitatea si aspectul intr-un final.