A ordonat sa se trateze coronavirusul cu VOTCA, dar s-a trezit la realitate. Ce spune acum ultimul DICTATOR din Europa

Presesintele Belarusului, Alexander Lukashenko, e unul dintre cei care n-au crezut mult timp in existenta pandemiei.

Cunoscut drept ultimul dictator din spatiul european, seful de stat de 66 de ani a socat opinia publica internationala la inceputul anului 2020, cand s-a referit la criza sanitara globala ca la o "psihoza masiva". Ca urmare, le-a recomandat oamenilor din Belarus sa bea cata mai multa votca, sa joace hochei pe gheata si sa lucreze pe teren cu tractorul, toate acestea pentru a evita infectarea.

Intre timp, el insusi a avut de suferit din cauza bolii, astfel ca Lukashenko a fost nevoit sa-si modifice discursul. Astfel, la o ultima iesire in public in tara ex-sovietica, presedintele-dictator s-a referit la o pedeapsa divina abatuta asupra omenirii. "Domnul ne-a pedepsit cu siguranta cu coronavirusul pentru ca ne comportam fara respect fata de natură. Dacă nu vom avea o relatie armonioasa cu natura, nu vom avea sanatate, iar copiii nostri vor trai in nenorocire", a spus el in timpul unei vizite la un grup de afaceri.