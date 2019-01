Masazo Nonaka s-a nascut in 1905.

Japonezul locuia in Ashoro, o localitate de pe insula Hokkaido, cel mai nordic punct al arhipelagului nipon. Nonaka a trait alaturi de nepotii sai, in ultimii ani. Familia are o afacere in zona. Batranul, alaturi de urmasii sai, era proprietarul unui hotel aflat in apropierea unor izvoare termale.