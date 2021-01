A luptat in Iraq la 18 ani si a fost incoronata ca 'REGINA A FRUMUSETII'! Povestea incredibila a unui soldat: "Mi-a trebuit mai mult curaj pe tocuri decat in armata"

Katrina Hodge a luptat in Iraq si a reusit sa salveze viata la cinci soldati.

Katrina are in prezent 33 de ani si este cunoscuta si sub numele de 'Papusa de Lupta'. La doar 18 ani si doua zile, in 2005, Katrina era trimisa in Irak pentru a lupta in razboi.

Patru ani mai tarziu, in 2009, ea reusea sa castige titlul de Miss Anglia.

In prezent mama a doi copii, Katrina a rememorat cele mai importante momente din viata ei si spune ca este gata sa participe din nou la un concurs de frumusete.

"In armata nu m-am simtit niciodata speriata sau curajoasa pentru ca doar imi faceam treaba. Dar sa urci pe scena cu tocuri, asta e curajos", a spus Katrina, potrivit Daily Star.

"A fi in fata unor oameni care sa te judece este infricosator. Nu voi mai avea niciodata aceleasi dimensiuni, dar vreau sa ma regasesc si sa le arat celorlalte femei ca este in regula sa nu arati ca atunci cand erai mai tanara", a mai spus Katrina.

Ea a luptat in Iraq si a fost chiar decorata pentru vitejie dupa ce a salvat vietile a cinci camarazi de razboi, cand a dezarmat un insurgen irakian, lovindu-l cu pumnul in fata, in timp ce acesta incerca sa atace vehiculul lor.

Katrina a parasit armata in anul 2015 si in prezent locuieste in Brighton.