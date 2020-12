1000 de poze in ipostaze interzise cu regele si amanta lui au ajuns in presa! Soc pentru milioane de oameni: chiar REGINA ar fi dat totul in media

Regele Thailandei este cunoscut pentru scandalurile in care este implicat, iar cel mai recent este unul de proportii!

Mai mult de 1 000 de poze ar fi ajuns pe mana jurnalistului Andrew MacGregor Marshall in luna august. Pozele aveau un continut sexual explicit, iar protagonistul ar fi chiar regele Rama X si amanta sa, Sineenat Wongvajirapakdi.

Femeia a petrecut ultimul an in inchisoare si a fost eliberata recent si revenita in subordinea regelui. Aparitia pozelor coincide cu momentul eliberarii sale, astfel ca principala persoana banuita ca ar fi trimis pozele este chiar regina Suthida Tidjai, sub pretextul razbunarii.

"Pozele sunt in mod clar de pe telefoanele personale ale lui Koi, amanta regelui. Majoritatea dintre ele sunt fotografii facute de ea, multe dintre ele fiind explicite din punctul de vedere al continutului sexual.

Regina vrea sa saboteze revenirea lui Sineenat dupa ce a fost repudiata de rege pentru cateva luni", a explicat jurnalistul.

Sineenat a primit titlul de consoarta a regelui cu ocazia aniversarii sale de 67 de ani. A fost pentru prima data de mai bine de un secol cand un monarh thailandez se casatoreste cu o amanta.