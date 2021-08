GASGAS și CFMOTO Z10 urcă pe podium, în weekend

Weekend de 10 pentru ATH Moto și GASGAS, dar și pentru CFMOTO RACING TEAM ROMANIA și Z10.

La Hunedoara, tocmai s-a încheiat cea de-a IV-a ediție a Hard Enduro Poiana Ruscă, concurs ce contează în Campionatul Național de Hard Enduro (et.V), dar și în Campionatul European BMU de Extrem Enduro (Et.III). Pe de altă parte, la Constanța a avut loc o etapă din cadrul Campionatului Național de Rally Raid - 4VRallyRaid. Așadar, GASGAS căștigă Hard Enduro Poiana Ruscă, iar Z10 își adjudecă la Costanța LOCUL I la clasa SSV1 Aspirat.

Josza Norbert se dezlanțuie și-l învinge pe Dieter Rudolf

Pilotul Master Bike Cluj, Jozsa Norbert Levente (GASGAS - ATH Moto) câștigă Hard Enduro Poiana Ruscă 2021, după o bătălie strânsă cu Dieter Rudolf (KTM). “M-am dat fără frică de a face pană, am trecut pe mousse. Traseul fiind foarte uscat, am avut grip suficient. În prima zi am avut o bătălie strânsă cu Dieter Rudolf, în final el având un avans de 28 de secunde, chiar daca eu am fost primul la finish. Duminica am reușit să mă distanțez de el, în final am fost mai rapid cu 2 minute și am reușit să câștig cursa. Motocicleta, din nou, s-a comportat impecabil, fără nicio problemă!”

Podiumul îl completează tot un pilot care și-a pus încrederea în GASGAS, Ervin Kovacs, el fiind în ascensiune pe toată durata cursei! Pe locul 4 avem tot un GASGAS, pilotat de Ciprian Codrut Furtună, iar în Top 5 intra și pilotul Varga Zsolt (HUSQVARNA).

Stroisteanu Bart rămâne lider în CNIR

Pilotul Master Bike Cluj, Stroisteanu Bart, chiar dacă la Poiana Ruscă 2021 a terminat cursa pe locul 2, rămâne lider în clasamentul general al Campionatului Național de Hard Enduro! “Am avut parte de un traseu foarte “cursiv” pentru stilul meu de mers. Nu am avut nicio șansă să îl prind pe Zdenek Cyprian. Așa că, m-am setat să termin cursa cu bine, fără incidente. Acum sunt pe locul 1 în Campionatul Național de Hard Enduro, la clasa VETERAN, obiectiv atins! De la cursă la cursă sunt încântat cum se comportă motocicleta, GASGAS merge fără greșeală!”

La Constanța, Z10 face spectacol

51 de echipaje din șapte țări s-au întrecut timp de două zile la 4VRallyRaid la clasele auto, moto, SSV, ATV și Quad, pe o distanță de aproximativ 550 de kilometri, una dintre cele mai mari din Europa de Est. Circuitul din acest an a cuprins de la porțiuni asfaltate sau betonate și drumuri agricole, până la trasee în off-road, care cuprind dealuri, stânci, nisip, albii secate, arbuști căzuți, vegetație și păduri, si care au solicitat intens abilitățile de pilotaj și fiabilitatea vehiculelor.

CFMOTO Z10 s-a comportat excelent, fără probleme, echipa CFMOTO RACING TEAM ROMÂNIA, formată din Ruddy Hofmann și Ruddy Jr. Hofmann a fost fără greșeală, clasandu-se primii la clasa SSV1 Aspirat și au obținut la General SSV locul 5. Cel mai tânăr concurent, Rudi Jr. Hofmann, descrie competiția ca fiind „o provocare fizică, dar și psihică”, „un rally raid complex”: “RALLY Raid este cel mai complex din gama sporturilor cu motor unde atât mașina, cât și piloții sunt solicitați la maximum. Pur și simplu, mergi peste 300 km cu viteze mari pe un teren accidentat, plin de surprize și gropi, piatră, asfalt, pământ, drumuri invizibile prin vegetație înaltă. Am reușit din nou să urcăm pe podium, este a treia cursă de Rally Raid pentru noi , la toate trei am reușit să urcăm pe podium, locul 1 la clasa SSV Aspirat, și în Varna locul 1, la general. Z10 are doar modificări ce țin de siguranță, făcute pentru a putea fi omologat la clasa PROFI. Deși ne batem cu SSV-uri net superioare ca și putere, reușim să terminăm undeva sus în clasament și asta și datorită fiabilității CFMOTO. De multe ori am câștigat și pentru că cei din vârf au probleme tehnice ”.

ATVRom, cel mai mare lanț de magazine pentru vehicule powersports din România, susține sportivii autohtoni, dar și evenimentele de profil. KTM, Husqvarna, GASGAS, CFMOTO sunt câteva dintre brandurile distribuite alături de care reușim să ne clasăm în fruntea clasamentelor la cele mai importante concursuri naționale și internaționale.

