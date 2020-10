(P) Topul parfumurilor tomnatice pentru bărbați

Toamna reprezintă anotimpul perfect pentru descoperirea noilor arome și diversificarea esențelor parfumate.

Bărbații adevărați pot opta pentru compozițiile citrice și revigorante, precum și pentru parfumurile cu acorduri lemnoase, discrete și calde. Indiferent de evenimentul la care urmează să participi, este important să aplici parfumul tău preferat, să obții noi performanțe și să cucerești lumea. Odată cu actualizarea garderobei și trecerea la hainele de toamnă, a venit momentul să încerci noi arome cu motive senzuale. Nu întâmplător se afirmă că parfumul este o adevărată armă a seducției.

Sezonul rece te inspiră și te provoacă să-ți completa colecția de parfumuri, cu arome, clasice, complexe și intense. Nu ai decât să te bucuri de o toamnă perfectă, plină de contraste și momente memorabile. Am selectat o listă de parfumuri bărbătești, pe care trebuie să le încerci în acest sezon.

Top 3 parfumuri perfecte pentru Toamnă!

1.Dolce & Gabbana The One Grey Intense

La începutul anului 2008 renumita marcă italiană Dolce & Gabbana, a lansat o compoziție parfumată de o complexitate uimitoare. Enigmatica aromă The One Grey, destinată bărbaților adevărați, este o parte integră a liniei cosmetice The One for Men dezvoltată de companie. Contrastul perfect de arome cucerește de la prima pulverizare și valorifică statutul înalt al deținătorului.

Vârful piramidei olfactive ia amploare cu acorduri intense de grapefruit, coriandru, busuioc și cardamon, ce te învăluie cu prospețime. În notele inimii pulsează motive discrete de lavandă, geranium și salvie, iar baza aromată fascinează cu tonuri rafinate de patchouli, tabac, iarbă de cuscus și labdanum.

2. Ralph Lauren Polo Red Intense

Parfumul lemnos-picant lansat de celebra marcă americană Ralph Lauren valorifică firea pasională a bărbatului. Esența este captată într-o sticluță laconică în culoarea pasiunii, ce atrage prin contrastul echilibrat format din tonuri clasice de roșu și negru. Aroma rafinată reprezintă o adevărată armă a seducții, ce te plasează în centru atenției indiferent de eveniment.

Parfumul debutează cu acorduri delicate de grapefruit, merișoare, șofran, ambra și cafea. În notele inimii pulsează note subtile de ghimbir, lavandă și salvie, iar baza parfumată ia amploare cu tonuri intense de ambră cenușie, cedru roșu și piele. Această compoziție intens-bărbătească este o alegere perfectă pentru zilele monotone de toamnă.

3. Bleu De Chanel

Parfumul elegant Bleu de Chanel rămâne un clasic mereu actual. Aroma luxoasă este destinată bărbaților de succes, dinamici și atractivi. Compoziția ușor picantă este perfectă pentru utilizarea zilnică, cât și pentru evenimentele speciale. Esența lemnoasă cu note de ferigă rămâne în topul celor mai apreciate parfumuri bărbătești.

Vârful piramidei parfumate ia amploare cu acorduri intense de citrice, iasomie, piper roz și vetiver. În notele inimii pulsează motive delicate de cedru, grapefruit, labdanum și mentă, iar baza fascinează cu tonuri subtile de ghimbir, lemn de santal, patchouli și tămâie. Parfumul echilibrat este perfect pentru persoanele demne de admirație, care inspiră încredere și respect. Brandul francez Chanel nu încetează să ne uimească cu noi creații nobile, complexe și pline de rafinament.

Fii special în această toamnă, alege cele mai deosebite și rafinate parfumuri, pentru că meriți!