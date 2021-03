(P) Pantofi sport pentru antrenament - La ce ar trebui sa fii atent?

Una dintre cele mai importante piese din echipamentul de antrenament il reprezinta pantofii sport pe care ii incalti.

Adidasii pentru barbati trebuie sa indeplineasca cele mai inalte standarde de confort pentru ca piciorul sa se simta bine atat timp cat iti faci exercitii fizice, alergi, esti la sala sau practici orice alt sport.

Cum alegi pantofii in functie de sportul pe care il practici

Pentru a alege pantofii sport potriviti pentru tipul de antrenament pe care il faci este important sa cunosti cateva detalii importante. Atat calitatea materialelor este importanta, cat si forma, flexibilitatea si modul in care vei purta incaltarile. Iata cateva lucruri la care trebuie sa fii atent cand cumperi pantofi sport pentru antrenament.

Chiar daca ai vazut o pereche de pantofi care ti-au placut este important ca acestia sa fie potriviti pentru sportul sau sporturile pe care le faci in mod obisnuit. Nu poti cumpara pantofii sport potriviti pentru alergare, daca pasiunea ta este escalada pe munte. Cu alte cuvinte, pantofii sport nu sunt multitasking.

Daca ai nevoie de o pereche de adidasi barbati pentru alergare trebuie sa tii cont de doua aspecte: felul in care calci si cat de mult ai nevoie de absorbtia socului. Desigur, sunt importante greutatea acestora, culoarea si brandul, dar acestea sunt detalii care tin mai mult de gustul personal si nu un factor decisiv in alegere.

Cei care obisnuiesc sa mearga mult pe bicicleta au nevoie de pantofii sport potriviti. Chiar daca se poate pedala cu orice timp de incaltaminte sport, pentru cei care iau in serios mersul cu bicicleta, pantofii sport cu talpa rigida sunt cea mai buna alegere pentru ca ajuta la economisirea energiei si face pedalatul mult mai usor.

Sporturile care se joaca pe teren precum baschet, volei, tenis necesita de asemenea un anumit tip de pantofi sport. Incaltarile pentru sporturile care se joaca pe teren sunt proiectate pentru a ajuta la deplasarea in toate directiile, sunt de sustinere astfel ca jucatorul poate avea controlul asupra miscarilor care uneori sunt bruste, fara sa existe riscul sa se accidenteze. De asemenea, pantofii sport au talpa fara marcaje pentru a nu distruge terenul de joc.





Pantofii sport de mers la sala au si acestia caracteristicile lor. Incaltarile sport de mers la sala ofera suport lateral si combina flexibilitatea cu suportul si absorbtia socurilor. Pantofii sport in stil minimalist sunt o optiune buna, desi este posibil sa nu ofere suficienta amortizare pentru cei care au o greutate mai mare. Descopera modele in tendinte in magazinele CCC sau acceseaza magazinul online. Poti cumpara piesele preferate si vei gasi o varietate mare din care ii poti selecta pe cei care ti se potrivesc.



Cantareste alegerea pantofilor sport

Cand vrei sa iti cumperi o pereche de pantofi sport de fiecare data trebuie sa tii cont ca masura, latimea si forma pantofului sa se potriveasca formei talpii tale. Uita-te cu atentie la forma talpii tale, apoi la forma pantofilor pe care ii vrei. Daca ti se pare ca formele nu sunt asemanatoare, renunta la acea pereche de incaltari. De asemenea, este recomandat sa verifici imediat nivelul de confort. Daca pantoful pune presiune pe talpa sau pe degete, daca iti preseaza anumite portiuni ale talpii, nu ii cumpara.