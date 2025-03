Practic, United nu a mai obținut niciun titlu în Premier League și s-a bucurat doar de următoarele trofee mai puțin importante:

FA Cup în 2016 și 2024;

Cupa Ligii în 2017 și 2023;

Supercupa Angliei în 2016;

Europa League în 2017.

Dacă din 1986 și până în 2013, am avut parte de epoca Ferguson, ultimul deceniu a însemnat perindarea pe banca lui United a nu mai puțin de 10 antrenori, după cum urmează:

David Moyes (2013-2014);

Ryan Giggs (2014);

Louis van Gaal (2014-2016);

Jose Mourinho (2016-2018);

Ole Gunnar Solskjaer (2018-2021);

Ralf Rangnick (2021-2022);

Erik ten Hag (2022-2024);

Ruud van Nisterlooy (2024);

Ruben Amorim (2024-prezent)

Să fi găsit conducerea clubului soluția pe termen lung cu fostul tehnician de la Sporting Lisabona? Poziția în clasament nu este una să aducă optimism pe Old Trafford, Manchester United fiind aproape să rateze cupele europene pentru prima dată din 2014 încoace. Asta dacă nu merg până la capăt în Europa League.

Recenta decădere a lui Manchester United

Manchester United a început sezonul 2024/2025 cu Erik ten Hag pe banca tehnică, încă orizontul de rezultate nu a fost mulțumitor pentru acționari, fani și oamenii din jurul echipei. Astfel că fostul antrenor al lui Ajax a fost îndepărtat și adus Ruben de Amorim, care tocmai ce învinsese categoric pe Manchester City cu Sporting Lisabona, pe teren propriu. Așa cucerești inimile fanilor, nu?

Amorim este dublu campion al portugaliei pe banca tehnică a lui cu Sporting și vrea să aducă ambiția și mentalitatea de învingător și la United. Ca fotbalist, Ruben Amorim a bifat aproape 100 de meciuri pentru Benfica și încă pe atâtea la Benelenses. Dacă ar fi să joci la pariuri sportive online, ce ai alege pentru poziția la final de sezon pentru Manchester United în Premier League? În afara Europei sau măcar o poziție de Conference League?

Decizii manageriale slabe

Luăm în continuare în analiză principalii factori care au dus la declinul lui Man. United de după retragerea lui Sir Alex Ferguson. Deciziile manageriale slabe sunt o parte importantă a problemei, iar ea se poate traduce și în sume de bani exorbitante pe care Joel Glazer, Avram Glazer și ceilalți conducători le-au plătit. Printre numele care au confirmat prea puțin sau deloc pe Old Trafford, și pe care s-au plătit sume imense se numără Paul Pogba, Antony, Harry Maguire, Jadon Sancho sau Romelu Lukaku. O parte din trasnferurile semi-ratate s-au întâmplat chiar mai aproape de prezent. Aici vorbim de Casemiro sau de Mason Mount.

Prezentul sumbru: protestele fanilor, lipsa viziunii și problemele financiare

Fanii mai vechi ai lui Manchester United au fost obișnuiți cu rezultate foarte bune în epoca Ferguson, iar avansul recent pe care l-au luat rivalele Liverpool și mai ales Manchester City i-au înfuriat pe fanii lui United. Am avut mișcări de stradă ale fanilor în 2022, dar și mai recent, în martie 2025. Nu a scăpat de furia fanilor nici miliardarul Jim Ratcliffe, care deține 25% din pachetul de acțiuni. Conform unei surse, magnatul a declarat că "unii jucători nu sunt suficient de buni și probabil sunt prea bine plătiţi, dar avem nevoie de timp pentru a reconstrui echipa, de care suntem pe deplin responsabili.". Ratcliffe are încredere deplină în antrenorul Ruben Amorim, care a făcut recent un joc bun cu Arsenal, scor 1-1.

Comparații cu rivalele. Cum au evoluat Liverpool, Man City și Chelsea în perioada de declin a lui Man. United

Când ne gândim la era post - Alex Ferguson, ne gândim în principal la 3 echipe britanice care au performat în Premier League și în cupele europene. Vorbim despre:

Manchester City – 7 titluri din 2014 în prezent + Liga Campionilor din 2023;

Chelsea – 2 titluri din 2014 în prezent + Liga Campionilor din 2021 și Europa League din 2019;

Liverpool – 1 titlu de campioană în 2020 și aproape încă unul în 2025 + Liga Campionilor din 2019.

Când ne gândim la pariuri sportive online, vom fi înclinați în perioada aceasta să mizăm mai degrabă pe victorii ale lui Liverpool, Chelsea sau City decât pe un succes al lui United. Nu doar trofeele, ci și consistența jocului sau valorile indivuale înclină balanța într-o direcție sau alta. În ultimul deceniu, legendele din Premier League s-au numit Mo Salah, Kevin De Bruyne, Eden Hazard și Erling Halaand. Singurul dintre oamenii lui United care a avut consistență mai multe sezoane la rând a fost portughezul Bruno Fernandes, om de bază și la echipa Națională.

Ruleta rusească Ruben Amorim – așteptări mari, realitatea cruntă

Până la momentul scrierii acestui material, la începutul lunii martie, cifrele lui Ruben Amorim pe banca lui Manchester United arătau în felul următor:

Premier League – 6 victorii, 4 remize și 8 înfrângeri;

Europa League – 5 victorii, 1 remiză, nicio înfrângere;

FA Cup – 2 victorii, 0 remize și 1 înfrângere;

Cupa Ligii – 0 victorii, 0 remize, 1 înfrângere.

Probleme tactice și de lot în mandatul lui Amorim

Dacă te gândești să joci pe United la pariuri sportive online, noi spunem să te mai gândești. Oamenii lui Amorim au un sezon complicat, iar cel mai scurt drum spre cupele europene ar putea fi câștigarea Europa League. Diavolii roșii au mai câștigat Europa League în 2017, în mandatul lui Jose Mourinho. Totuși, problemele tactice, de lot și de viziune îi blochează pe cei de la United în drumul lor spre consistență și implicit spre primele poziții. Ruben Amorim are mult de lucru cu un lot de jucători foarte bine plătiți și care mai au multe de dovedit în actualul sezon.

Lipsa de consistență la nivelul liniei defensive

Punctele nevralgice le găsim mai întâi în zona de apărare, problemele fiind moștenite din mandatul lui Erik ten Hag. Portarul Andre Onana și fundașii lui United au încasat 40 de goluri în 29 de meciuri. Prin comparație, Liverpool, liderul din Premier League a luat doar 27 de goluri, iar Arsenal doar 24. Manchester City, altă echipă aflată în criză, a primit tot 40 de goluri în același număr de partide. Totuși, diferența între United și City se face în linia ofensivă. Fotbaliștii lui Guardiola au punctat de 55 de ori în 29 de runde, iar United doar de 37 de ori.

Dependența de Bruno și forma slabă a lui Casemiro

Dependența de portughezul Bruno Fernandes e o realitate. Starul lusitan are 8 goluri în liga engleză în actualul sezon. O mare dezamăgire este însă brazilianul Casemiro, care a venit ca salvator pe Old Trafford, însă cifrele sale sunt cu adevărat modeste. Clasicul număr 6 din fotbal nu a mai evoluat ca în perioada de la Real Madrid, vârsta spunându-și cuvântul în sezoanele recente de pe Old Trafford.

Ineficiența Numărului 9

Un alt călcâi ai lui Ahile este atacantul danez Rasmus Hojlund. El nu e nici pe departe Erling Haaland în materie de cifre, desi United a investit o sumă de bani impresionantă pe el. Cele mai multe goluri și pase combinate după aproape 30 de meciuri de Premier League le regăsim tot la Bruno Fernandes, care a înscris de 8 ori și a furnizat 3 pase decisive. Cifre ceva mai bune are și promițătorul atacant din Coasta de Fildeș, Amad Diallo. El are 6 goluri, în Premier League, cel mai important campionat de fotbal din lume.

Ca să găsim cifrele danezului Hojlund, trebuie să parcurgem foarte multe pagini de marcatori. Doar 3 goluri a înscris gura de foc a Diavolilor Roșii, la care se mai adaugă alte 5 reușite și 2 pase decisive în Europa League. Ruben Amorim este atent la piața de atacanți, nefiind exclus ca la vară United să îi facă o concurență mare pe post lui Rasmus Hojlund.

Presiunea din partea fanilor și a presei

Fanii cu mai multă experiență nu pot să nu vină cu tot felul de comparații între echipa lui Ferguson versus ce a urmat după el. Nume precum Ryan Giggs, Roy Keane, David Beckham, Wayne Rooney Paul Scholes, Cristiano Ronaldo, Ruud van Nisterlooy nu au fost nicidecum uitate de fanii diavolilor. De aceea, actuala conducere este sub o continuă presiune din partea fanilor și a presei pentru a ajunge cât de cât la performanțele din anii ’90 și 2000. Un indicator interesant pentru declinul lui United îl reprezintă și doar cele 5 participări în Champions League din ultimii 10 ani. Cea mai recentă finală pentru Man United în UCL a venit în 2011, când Barcelona s-a impus cu 3-1.

Pariuri sportive online pe meciurile lui Manchester United

Dacă ne referim la pariuri sportive online cu Manchester United, cele mai atractive sunt cele antepost din Europa League. La momentul scrierii materialului, echipa lui Amorim avea o cotă de 4,70 la câștigarea trofeului. Doar Athletic Bilbao stătea mai bine, cu 4,30. Am găsit aceste super-cote pe platforma TotoGaming România. Nu are sens să dezbatem șansele lui Man United la Top 4 în Premier League, iar FA Cup e deja istorie pentru Diavolii Roșii în sezonul 2024/2025.

Cuvântul de ordine la United – reconstrucția

Chiar dacă poate părea un clișeu, timpul e cel mai mare aliat al lui Manchester United, care trebuie să lucreze foarte mult la răbdare și la plafonul de salarii, un aspect extrem de pragmatic. Dacă Ruben Amorim e cel mai priceput om să se ocupe de asta, rămâne de văzut. Te așteptăm și data viitoare la o altă analiză interesantă din fotbalul mare.

