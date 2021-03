(P) De ce ai nevoie de advertoriale pentru afacerea ta?

In ziua de azi, indiferent daca ai un business online sau offline este important sa iti construiesti o reputatie solida in mediul virtual.

Internetul a deschis portile unui univers cu mult potential tuturor celor care stiu sa profite de el, iar un mod prin care poti obtine ce-i mai bun de la acesta este postarea de advertoriale.



Un lucru paradoxal legat de advertoriale este faptul ca orice persoana familiarizata cu lumea blogurilor si site-urilor media stie ce este acela un advertorial, dar nu multi sunt cei care stiu cum sa scrie unul de calitate.



Definitia advertorialelor si rolul lor





Numim advertoriale articolele cu un continut publicitar, care promoveaza anumite produse sau servicii. Secretul advertorialelor insa, consta in faptul ca ele trebuie sa fie compuse intr-un mod foarte echilibrat astfel incat sa atraga interesul cititorilor prin informatiile pe care le ofera. Mai mult, conform expertilor in publicitate online, cititorii trebuie sa se poata folosi de majoritatea informatiilor prezentate intr-un advertorial fara sa plateasca nimic. Dar atunci, apare intrebarea fireasca: care este legatura dintre advertoriale si generarea de conversii?



Articolele de styling din revistele de moda sunt un exemplu bun de advertoriale scrise bine. Chiar daca nu esti un fan al copertilor glossy si paginilor colorate in toate culorile curcubeului, cu siguranta ai citit cel putin o data in viata un articol despre cum sa compui o tinuta si cum sa-ti asortezi hainele pentru o anumita ocazie. Majoritatea acestor articole contin descrieri detaliate ale pieselor vestimentare necesare si vin la pachet cu poze atragatoare pe care le poti lua ca punct de reper cu prima ocazie cand ai impresia ca detii prea putine haine. Dar daca te uiti mai atent, fiecare pantof, bluza sau accesoriu de acolo este de fapt un lucru de firma, pe care trebuie sa-l cumperi pentru a obtine un look identic cu ceea ce ti se sugereaza.



Ce alte beneficii iti aduc advertorialele?





Pe langa faptul ca iti promoveaza afacerea intr-un mod inteligent, advertorialele te aduc si mai aproape de potentialii tai clienti. Postand advertoriale pe site-uri de stiri cu un public numeros si care activeaza in nisa din care face parte si business-ul tau, iti cresti sansele de a-ti vinde produsele si serviciile.



De asemenea, pentru ca nu sunt postate decat pe site-uri cu autoritate mare, advertorialele iti ajuta si pagina ta de prezentare, magazinul online sau platforma pe care ai dezvoltat-o sa creasca. Valoarea unui link postat pe un astfel de site este infinit mai mare decat cea a mai multor link-uri postate pe site-uri de calitate inferioara.

In concluzie: de ce ai nevoie de advertoriale?



Raspunsul la intrebarea de mai sus este unul simplu si evident. Ai nevoie de advertoriale ca sa cresti.

Indiferent daca vorbim despre dezvoltarea propriu-zisa a business-ului prin cresterea cifrei de afaceri sau doar consolidarea reputatiei si autoritatii in mediul online, advertorialele sunt esentiale pentru orice companie axata pe profit.