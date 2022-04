(P) Cele mai bune anvelope pentru mașina ta

Putem face referire atât la funcționalitate cât si la aspect, la siguranță, confort, utilitate, performanță și tot așa. Așadar, ar fi mai ușor să numim câte ceva din fiecare, printre acestea regăsindu-se și anvelopele, care au rol atât în obținerea unui nivel de siguranță mai mare cât și a unei performanțe mai bune și chiar și a unui consum de combustibil mai mic.

Deși de la apariția primelor modele și până acum materialele din care sunt realizate au ramas în mare parte aceleași, precum cauciucul, acestea au fost îmbunătățite în mod constant pe masura ce și mașinile în sine au devenit mai diversificate și mai diferite. Pe lângă obținerea de performanțe mai bune s-a dorit și un nivel de siguranță mai mare, pe masură ce viteza cu care se poate deplasa acum o mașină este mult mai mare iar străzile mult mai aglomerate.

În prezent am putea spune că există diverse modele de anvelope dintre care posesorul unei mașini poate alege, asta și dacă ne gandim la brand, compoziția acestora, rol și tot așa. Însă, in principiu, am putea împărți anvelopele în 3 mari categorii: anvelope vara, anvelope iarnă și anvelope all-seasons. Această din urmă categorie le combină pe primele doua, marele avantaj fiind acela ca nu mai este nevoie ca posesorii să le schimbe cu începutul fiecărui sezon dar pe de altă parte, au un preț ceva mai mare și în același timp, nu pot fi atinse aceleași performanțe. Reprezintă totuși o alegere bună, mai ales pentru cei ce parcurg în mod constant drumuri lungi, în diverse zone, unde vremea pot fi foarte imprevizibilă.

Din cauza faptului că vremea s-a schimbat foarte mult în ultimii ani, în faptul că iarna poate că nu mai începe atât de devreme sau chiar ca întreaga lună Decembrie poate trece fără ca măcar în zonele de câmpie să ningă, mulți soferi sunt tentați să nu își schimbe cauciucurile de vară cu cele de iarnă însă acesta este un lucru riscant în special în ceea ce privește legea, existând diverse sanctiuni ce pot fi aplocate acestora de către poliție. Așadar, este indicat ca schimbarea acestora să se facă nu atunci când se observă că vremea începe să se schimbe ci mai degrabă din timp, pentru a evita orice probleme ar putea aparea.

Dacă sunteți o persoană care dorește mai presus de toate să fie în siguranță și să respecte toate normele din trafic, legale dar și morale, alegera anvelopelor all-seasons este foarte buna însă daca vă doriți să obtineți și o performanță mai bună, este indicat să optați pentru cele specifice fiecărui anotimp. Asta vă va ajuta să obțineti un control mai bun al mașinii, consum mai scazut și chiar și o durată de viață mai mare a celorlalte piese din ansamblul roții, direcția și chiar și motorul, pentru că acesta va depune mai puțin efort la plecarea de pe loc, accelerare, în viraje și în diverse alte acțiuni, atât pe șosea cât și pe teren accidentat.