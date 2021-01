(P) Cel mai mare concurs de pronosticuri din Romania are 25 castigatori! Participa si tu gratuit

Super 12, cel mai important predictor gratuit de fotbal din Romania, a livrat primul premiu in valoare de 10.000 RON CASH!

Acesta a fost castigat in etapa 22 a concursului, fiind impartit de 25 de participanti care au intutit corect toate cele 12 rezultate. Fiecare castigator Super 12 va primi in contul personal 400 de lei cash, fara alte conditii speciale.

Nu au fost singurele premii ale etapei, pentru ca un alt mod in care poti castiga la Super12 este sa-ti inviti, din aplicatie, prietenii. Daca unul dintre ei castiga, vei primi automat 10% din valoarea premiului incasat de prietenul tau. In valoare de 40 de lei in runda 22 din Super 12, primele premii de acest tip au fost livrate in conturile participantilor.

O noua runda din Super 12, a 23-a, isi asteapta participantii. Selectia rundei cuprinde 12 din partidele programate sambata, 30 ianuarie si duminica, 31 ianuarie. Este vorba de un mix de confruntari, unele simple, cu un deznodamand usor de anticipat, altele, mai dificile, pregatite sa faca diferenta in virful ierarhiei castigatorilor.

Thriller la Roma, ”bomba” la Mainz!

Dupa o etapa precenta cu multi pasi gresiti ai favoritelor, runda 22 a fost cat pe ce sa propuna inca din start o mare supriza participantilor la Super 12 si celor care au jucat meciul la pariuri. In Roma – Spezia, meciul de deschidere al etapei, trupa capitolina a reusit sa marcheze pentru scorul final de 4-3 abia in minutul 90 + 2, dupa ce fusese egalata pe tabela doua minute mai devreme.

Iar daca meciul de pe ”Olimpico” a adus, in cele din urma, rezultatul anticipat, nu la fel au stat lucrurile in Mainz – Leipzig. Semifinalista Ligii Campionilor din sezonul anterior pornea mare favorita pe terenul ultimei clasate din Bundesliga, dar ”alb-rosii” lui Bo Svensson nu au dat peste cap calculele hartiei, impunandu-se cu scorul de 3-2.

Doar cei mai inspirati 25 jucatori Super 12, din cei peste 4600 inscrisi in etapa a 22-a, au indicat semnul 1 solist pentru duelul de la Mainz.

In Super 12 se joaca saptamana de saptamana!

Ataca marele premiu de 10.000 RON in nou runda a predictorului. Descarca aplicatia Super 12, din Google Play sau AppStore, intuieste rezultatele celor 12 meciuri din concurs si ia-ne banii! Super12 se joaca gratuit, saptamanal, pentru 10.000 de lei cash!

Super 12 - Etapa 23 (30 - 31 ianuarie 2021)

S 16:30 Bayern Munchen - Hoffenheim

S 18:00 Montpellier - Lens

S 19:30 Arsenal - Man. United

S 20:00 FCSB - Poli Iasi

S 22:00 Villarreal - Real Sociedad

S 22:00 Marseille - Rennes

D 12:00 FC Botosani - Hermannstadt

D 18:30 West Ham - Liverpool

D 19:00 Wolfsburg - Freiburg

D 19:00 Napoli - Parma

D 20:45 UTA - Dinamo

D 22:00 Barcelona - Bilbao

Paginile de internet pariuri1x2.ro si super12.ro sunt licentiate de ONJN prin decizia 945/30.05.2016