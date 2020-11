(P) Caminul tau este in siguranta cu un semineu montat de profesionisti!

Secretul constructiei unui semineu trainic, care sa te tina o viata si nu doar ca si durata, ci si ca eficienta calorica, sta in ajutorul profesionistilor adevarati.

Datorita experientei dobandite in cei peste douazeci de ani de activitate in domeniul solutiilor de incalzire alternativa, echipa din cadrul companiei sibiene PEFOC, iti asigura caldura si somnul linistit tie si familiei tale. Gratie serviciilor ireprosabile si a miilor de seminee lemne montate cu grija la siguranta caminului si sanatatea familiilor din intreaga tara, brandul sibian a ajuns cu pasi mici, dar siguri, unul dintre principalii lideri ai pietei termicelor din Romania.

Si pentru ca tot ne aflam in luna ofertelor de Black Friday, in catalogul pefoc.ro ai la dispozitie o gama intreaga de solutii de incalzire cu preturi reduse, disponibile din stocul propriu din Sibiu sau de la partenerii autorizati din intreaga tara. Dar nu-i bai daca nu prinzi ofertele de luna aceasta! Pefoc obisnuieste sa-si surprinda periodic clientii cu promotii si oferte speciale, pe intreaga durata a anului si nu doar pentru o luna. Asadar, vei avea oricand la dispozitie posibilitatea achizitionarii unui semineu pe lemne, o soba pe peleti sau un semineu decorativ la preturi rezonabile pentru fiecare buget in parte, fara adaosuri astronomice - doar calitate premium.

Acestea fiind spuse, in acest articol vom incerca sa explicam avantajele si specificatiile tehnice care trebuie luate in calcul atunci cand ne-am decis sa optam ca sursa de incalzire pentru locuinta sau afacerea noastra - un semineu pe lemne clasic, un semineu de tip centrala sau un semineu electric, acceptabil ca pret si perfect pentru apartamentele de la bloc.

Soba sau semineul pe lemne sunt “vedetele” universului solutiilor neconventionale de incalzire. Acestea sunt responsabile de recrearea atmosferei magice din vacantele petrecute in mijlocul naturii, intr-o cabana pitoreasca de la munte sau in casa calda a bunicilor nostri. Prezent intr-o forma sau alta, un semineu norvegian a capatat constant, odata cu trecerea vremii, popularitate in materie de functionalitate, design si confort, ajungand la ceea ce este astazi - piesa centrala responsabila de petrecerea cu stil a timpului liber in compania a din ce in ce mai multe familii romanesti, care au preluat stilul scandinav, in povestea arhitecturala a propriilor locuinte.

Si pentru ca avantajele folosirii unei sobe sau al unui semineu pe lemne sunt destul de numeroase, mai jos vom incerca sa rezumam si sa le enumeram doar pe cele mai importante dintre ele:

- acestea se bucura de caldura si autonomie superioara, datorita faptului ca sunt

independente de o sursa externa de energie, nefiind afectate de penele de curent;

- numarul mare de modele si paleta vasta de culori, permit personalizarea completa in trend

cu vremurile sau preferintele de stil ale fiecarui client in parte;

- capacitatea de incalzire este net superioara altor solutii cand ne referim la folosirea

acestora intr-un spatiu generos, fiind confectionate numai din materialele de calitate;

- sobele si semineele sunt extrem de versatile gratie diversitatii de forme si marimi ce

permit instalarea lor, aproape oriunde la casa sau la bloc.

Iar in cazul celor pentru care confortul devine prioritate, semineul pe gaz este solutia ideala atunci cand nu exista spatiu suficient pentru depozitarea lemnelor de foc, dar cand exista racord la reteaua de gaze naturale. In plus, un semineu pe gaz este mult mai usor de intretinut decat unul pe lemne, prin simplul fapt ca, nu este necesara procurarea si pregatirea unui combustibil fosil precum este lemnul, nemaivorbind despre avantajele unui cos de evacuare mult mai curat.

Asadar, va recomandam sa apelati cu incredere la specialisti seriosi cum sunt si cei de la PEFOC care sa va ajute cu solutii, sfaturi si informatii avizate, astfel incat sa luati decizia cea mai potrivita pentru incalzirea caminului si familiei tale.