(P) Confortabil, practic, dar și „cool”. Treningul, perfect pentru „back to school”

Pentru a te îmbrăca sportiv și ușor pentru cei mici înseamnă să optezi pentru haine casual și absolut practice, pe care le pot etala între băncile școlii, în timpul liber cu prietenii și, de ce nu, chiar și acasă.

Iar treningul este îmbrăcămintea specifică pentru diverse activități, cum ar fi fotbalul, alergarea, tenisul, dansul sau baschetul.

Lucruri de care trebuie să ții cont

Care este principalul lucru de care trebuie să ții cont atunci când alegi treninguri copii? Permite-le celor mici libertatea de mișcare cu haine frumoase și la modă, dar mai ales confortabile. Acest lucru nu le împiedică creativitatea, dorința de distracție și dorința de a explora lumea și de a se minuna.

Cum să alegi treninguri copii

În primul rând, primul lucru la care trebuie să te uiți sunt materialele. Cel mai bine este să optezi pentru țesături respirabile, organice și bio pentru a evita iritațiile și mâncărimile supărătoare, mai ales dacă copilul tău are o piele deosebit de sensibilă, palidă și delicată. Un exemplu? Alege bluze din fibre naturale, cum ar fi bumbacul 100% organic, pe care să le combini cu o pereche de pantaloni cu elastic jos, nu prea skinny, și adidași cu talpă joasă.

Sau, pentru o ținută și mai sportivă, optează pentru treninguri copii clasiceși moi, de preferat cu glezne elastice, plus un hanorac cu fermoar și o glugă cu cordon de strângere. Astfel, pe vreme rece și vântoasă, nu riști ca copilul tău să răcească.

Cum să creezi aspectul sportiv

Un look sportiv pentru școală sau grădiniță poate fi cu treninguri copii și tricouri colorate pe sub. În acest caz, pentru a-ți face copilul să se simtă confortabil, alege neapărat pantaloni cu talie elastică, care sunt mult mai ușor de tras în jos și de ridicat în cazul unei „alergări” rapide la baie. În ceea ce privește bluzele, îmbrăcămintea sport include tricouri, hanorace, pulovere cu guler rotund într-o singură culoare sau cu imprimeuri speciale, precum și clasicele tricouri polo cu mânecă lungă, acestea din urmă fiind perfecte pentru a fi afișate în mijlocul sezonului. Dacă vremea este mai răcoroasă, completează ținuta cu o vestă copii pe sub, care să țină de cald la mijloc.

Pantofi

Ce zici de pantofi? Încălțămintea preferată a copiilor este reprezentată, fără îndoială, de pantofii de sport. Așadar, alege adidași joși din pânză pentru vară și primăvară, și din piele moale pentru sezonul rece.

Sfatul pentru a-ți face copilul independent este să optezi pentru pantofi sport cu scai. Evită pantofii de sport cu șireturi dacă copilul tău nu este încă capabil să se lege singur la șireturi.

Pentru acopeirea capului

Pentru a completa ținuta sportivă a copilului tău, o șapcă este obligatorie. Șepcile cu vizieră sunt perfecte pentru a fi purtate în zilele însorite, în timp ce pe vreme vântoasă și rece este mai bine să optezi pentru o căciulă moale și călduroasă, de preferință din lână sau bumbac cald. În ceea ce privește culorile, optează pentru nuanțe pastelate, cum ar fi bej, albastru deschis, muștar și alb.

Nuanțe

Pe de altă parte, pentru cei care iubesc nuanțele mai îndrăznețe, toamna este momentul în care se poate pune în valoare albastrul în toate nuanțele sale, de la albastru marin la albastru electric, galben lămâie, roșu, verde și portocaliu ars, amintind de frunzele care cad din copaci.

De asemenea, sunt permise imprimeurile, atât pe tricouri, cât și pe hanorace și treninguri copii, de la litere multicolore la broderii în relief și chiar la personajele preferate din desene animate.

Acestea fiind spuse, nu îți rămâne decât să te lași pradă unei sesiuni de shopping sălbatic pentru micuțul tău!