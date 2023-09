Momente grele pentru cele mai bune jucătoare de tenis din lume. Cu excepția Arynei Sabalenka (2 WTA), niciuna dintre cele clasate în top 5 WTA nu a reușit accederea în faza ultimelor opt jucătoare rămase în competiție la New York.

Șirul surprizelor de pe tabloul feminin face certă apariția unei noi campioane a turneului de mare șlem din SUA. Dintre cele opt rămase în întrecere, doar trei sunt campioane de Grand Slam: Aryna Sabalenka, Jelena Ostapenko și Marketa Vondrousova.

The final 8 are locked in on the women's side ???? pic.twitter.com/m3Tkt7zpfU

După ce Elena Rybakina (4 WTA) și Iga Swiatek (1 WTA) au fost învinse de Sorana Cîrstea, respectiv Jelena Ostapenko, numerele 3 și 5 ale clasamentului mondial, Jessica Pegula și Ons Jabeur în minimum de seturi, în aceeași seară.

Jessica Pegula a cedat în fața compatrioatei Madison Keys (17 WTA), scor 6-1, 6-3, iar Ons Jabeur a luat doar șase game-uri în confruntarea cu Qinwen Zheng (23 WTA), încheiată scor 6-2, 6-4.

And now, the men's quarterfinals are set.

This is going to be some good tennis. pic.twitter.com/SBWyNbVe5m