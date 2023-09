După 75 de săptămâni petrecute consecutiv ca lider mondial, poloneza Iga Swiatek își va ceda locul în fața bielorusei Aryna Sabalenka.

Schimbarea a fost garantată de eșecul suferit de Swiatek în fața letonei Ostapenko, scor 3-6, 6-3, 6-1, în faza optimilor de finală ale Openului American.

Comentându-și palmaresul neverosimil în meciurile cu Jelena Ostapenko (0-4 la meciurile directe), Iga Swiatek a afirmat că nu știe ce s-a întâmplat, întrucât a pierdut brusc controlul meciului, dar apreciază că Ostapenko se mobilizează exemplar de fiecare dată atunci când o înfruntă.

Cât despre pierderea primului loc în ierarhia mondială, Iga Swiatek a comentat această schimbare, spunând: „Să fi fost număr 1 înseamnă mult, a fost o poziție minunată, dar această ultimă parte a fost epuizantă. Trebuie să fac ceea ce au făcut Roger, Novak sau Rafa la vremea respectivă: să mă concentrez doar pe turnee, nu pe clasament. De obicei, nu mă uit la cifre, deși le iubesc.

#1 - Since April 4th, 2022 - when she became No. 1 in the WTA Rankings - Iga Swiatek is the player with the most WTA titles (nine), finals (12), matches won (97), winning ratio (85.8%) and top-10 defeated (17). Show.#USOpen #USOpen2023 | @usopen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/yNOGqTNwKX