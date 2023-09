Darren Cahill, reacție savuroasă în direct, la adresa Jelenei Ostapenko

Jelena Ostapenko (21 WTA) a eliminat-o pe câștigătoarea en-titre, Iga Swiatek (1 WTA), în optimile de finală ale Openului American, scor 3-6, 6-3, 6-1.

Sportiva letonă a ajuns la un neverosimil 4-0 în scorul meciurilor directe cu jucătoarea care a dominat circuitul WTA în ultimul an și jumătate.

Jelena Ostapenko tells her coach to move to another seat.

When Penko tells you to move… you move.

No questions asked. ???? pic.twitter.com/clADTd4JkD