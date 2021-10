Directorul Transylvania Open a anunțat ce se va întâmpla cu fanii care și-au cumpărat bilete: „Am fost șocat!”

Director al turneului WTA Transylvania Open și fost tenismen, Patrick Ciorcilă a dezvăluit că, în cazul a cinci dintre cele șapte zile de concurs, toate biletele fuseseră vândute înainte de momentul în care CNSU a interzis accesul spectatorilor la evenimentele sportive timp de 30 de zile, indiferent de statutul vaccinării.

„Sincer, am fost șocat. Pentru noi este o puternică lovitură financiară. Am investit suplimentar sume mari de bani pentru a asigura măsurile de siguranță în contextul pandemiei. Dar nu doar asta ne doare. Am pregătit o mulțime de activități și momente surpriză pentru public pentru a ajuta oamenii să dezvolte un apetit pentru sport și educație sportivă. Ca să nu mai vorbim de faptul că toate jucătoarele îți doresc să joace într-o sală în care să aibă alături fanii,” a declarat Patrick Ciorcilă pentru ProSport.

Patrick Ciorcilă: „Aveam sold-out pentru 5 zile ale turneului.”



„Am avut sold out pentru 5 zile ale turneului, iar în restul zilelor majoritatea biletelor s-au vândut. Noi ne-am bucurat să vedem că oamenii din România au un apetit tot mai mare pentru sport și pentru tenis în particular,” a adăugat Ciorcilă.

Cât despre restituirea banilor prin care au fost achiziționate tichetele de acces la Transylvania Open, Patrick Ciorcilă a spus: „Vom reveni cu o comunicare pe acest subiect în zilele următoare. Bineînțeles, așa cum nu este vina noastră pentru această situație, nu este nici vina celor care au cumpărat. Când ies din sală, mă opresc oameni pe stradă, veniți din toata România și din afară, care aveau bilete si cazări plătite la Cluj-Napoca. Veniseră aici și erau extrem de supărați pentru că nu pot intra în sală,” a menționat Patrick Ciorcilă, directorul turneului WTA Transylvania Open.

Motivul pentru care s-au retras Garbine Muguruza, Paula Badosa și Elise Mertens



„Tot ce știu e că erau decise să vină și imediat după anunțul făcut de autoritățile din România legat de competițiile sportive au anunțat retragerea. Toată situația pandemică e dificilă, și peste toate astea să joci fără public e chiar dificil pentru un sportiv,” a completat Patrick Ciorcilă pentru sursa menționată.

Simona Halep, Ana Bogdan, Irina Bara și Emma Răducanu joacă în a patra zi de concurs a Openului Transilvaniei. Acțiunea din Arena BT poate fi urmărită pe www.sport.ro.