"Știu că sângele strămoșilor noștri este puternic!" Osaka, inițiativă pentru Haiti, țară lovită de un cutremur puternic 

Naomi Osaka a anunţat că va dona toţi banii obţinuţi la următorul turneu pentru ajutorarea celor afectaţi de cutremurul care a lovit sâmbătă Haiti.

Really hurts to see all the devastation that’s going on in Haiti, and I feel like we really can’t catch a break. I’m about to play a tournament this week and I’ll give all the prize money to relief efforts for Haiti. I know our ancestors blood is strong we’ll keep rising ????????❤️????????