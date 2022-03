Simona Halep a stat doar o zi la Academia Mouratoglou: avantajul minimal pe care îl are în fața Soranei Cîrstea în clasamentul WTA

Simona Halep s-a deplasat în Franța pentru a se pregăti de sezonul nord-american la Academia de Tenis Mouratoglou, amplasată în Biot, în apropierea Nisei. Ajunsă în data de 4 martie acolo, Simona Halep a zăbovit sub 30 de ore în cel mai bun centru de pregătire a tenismenilor profesioniști din întreaga lume.

Indian Wells (9 - 20 martie) și Miami (22 martie - 3 aprilie) sunt competițiile de calibru WTA 1000 la care Simona Halep va lua parte în această lună, iar presiunea rezultatelor nu e neglijabilă.

Eliminată în turul 1 la Doha, Simona Halep are nevoie de victorii pentru a-și restabili încrederea în forțele proprii, aspect crucial, în condițiile în care joacă fără antrenor, dar și pentru a o menține pe Sorana Cîrstea la distanță, față de care mai are doar 57 de puncte avans în ierarhia WTA.

Situația în clasamentul WTA LIVE

26. Simona Halep, 1832 de puncte

27. Sorana Cîrstea, 1775 de puncte

„Săptămâna aceasta am pășit pentru prima dată într-o academie. Am fost norocoasă că am venit la cea mai bună. Toată lumea implicată în Academia Mouratoglou pune suflet în ce se întâmplă aici, în fiecare zi.

Vă mulțumesc tuturor că m-ați primit cu atât de multă căldură. M-am simțit de parcă am fost aici dintotdeauna,” a transmis Simona Halep pe Twitter, la sosirea sa, în 4 martie.

Video of Simona Halep when she was at the Mouratoglou Tennis Academy. pic.twitter.com/RLO1P6KU9s — Romanian Tennis (@WTARomania) March 5, 2022

Simona Halep s-a pozat alături de Virginia Ruzici și s-a antrenat sub privirile lui Patrick Mouratoglou - antrenorul Serenei Williams - în această săptămână, dar nu s-a pregătit în compania jucătoarei din America, așa cum a lăsat de înțeles că ar fi posibil, în urmă cu două săptămâni.

Între timp, Serena Williams a fost remarcată la Săptămâna Modei, organizată la Paris, unde s-a lăsat fotografiată alături de una dintre vedetele clubului de fotbal Paris St. Germain, Neymar Jr.