„Jannik e într-o formă fenomenală și a fost cel mai bun jucător din lume în ultimii doi ani, în mod meritat. A jucat un tenis uimitor, ofensiv și a fost super puternic în fiecare aspect al jocului.

Nu am mai jucat contra lui de ceva vreme și, după cum știți, am avut meciuri minunate în trecut. Cred că, la un moment dat, am jucat vreo trei-patru meciuri într-un timp foarte scurt, dar nu îmi amintesc să fi jucat pe zgură, poate la Monte Carlo, cu mai mulți ani în urmă.

Va fi o semifinală de Grand Slam împotriva liderului mondial. Nu există provocare mai mare pentru mine. Voi încerca să fac tot ce pot pentru a mă ridica la nivelul ocaziei și să joc la fel de bine precum am făcut-o azi,” a spus Novak Djokovic după meciul cu Alexander Zverev.

Djokovic - Sinner: 4-4 la meciurile directe. Au jucat o singură dată pe zgură, în 2021

Jannik Sinner s-a impus în patru din cele mai recente cinci întâlniri directe cu Novak Djokovic.

A pierdut cu sârbul în finala Turneului Campionilor 2023, dar l-a învins în Cupa Davis, în semifinalele Australian Open 2024 și în finala Mastersului 1000 de la Shanghai de anul trecut.

Pe zgura de la Monte Carlo, în urmă cu patru ani, Djokovic se impunea în detrimentul lui Sinner, scor 6-4, 6-2.

Semifinalele probei individuale masculine de la Roland Garros 2025 se joacă vineri, 6 iunie. Lorenzo Musetti - Carlos Alcaraz va începe la ora 15:30, iar mult așteptatul duel dintre Novak Djokovic și Jannik Sinner, după ora 19:00.