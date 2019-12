SENZATIONAL | Fanii lui Federer AU BLOCAT WEBSITE-UL MONETARIEI ELVETIENE 

Din articol 33.000 de monede cu Roger Federer vandute de Monetaria Elvetiana

Roger Federer este motivul pentru care website-ul Monetariei Elvetiene a fost blocat.

Roger Federer este probabil cel mai iubit tenismen din activitate la ora actuala, dar pasiunea fanilor sai poate produce pagube.

Website-ul oficial al Monetariei Nationale Elvetiene a cazut, dupa ce 2,5 milioane de suporteri ai lui Roger l-au accesat in vederea achizitionarii uneia dintre monedele in editie limitata care contin efigia lui Federer.

33.000 de monede cu Roger Federer vandute de Monetaria Elvetiana



„Site-ul a inregistrat 2,5 milioane de accesari. A fost prea mult de gestionat pentru magazinul nostru,” a spus CEO-ul Swissmint, Marius Haldimann pentru Reuters. "Ne asteptam la o cerere ridicata, dar nu ne-am imaginat vreodata ca va fi atat de mare. De indata ce Federer a publicat un link pe retelele sociale, website-ul nostru a intampinat probleme din cauza traficului intens. Unii fani au putut accesa magazinul online, dar nu si-au putut finaliza comenzile, iar altora le-a fost negat accesul," a relatat conducatorul Monetariei Elvetiene.

Monedele care il vor avea in prim-plan pe Roger Federer vor aparea in data de 23 ianuarie 2020 si vor fi puse in vanzare pana la inceputul anului 2023. Avand in vedere cererea imensa, lotul de monede s-ar putea epuiza mult inaintea deadline-ului.

"Multi fani ne-au trimis mail-uri, intrebandu-ne de unde pot sa cumpere moneda, dar nu putem primi detalii bancare via email. Le cerem fanilor sa fie rabdatori si sa mai incerce sa acceseze website-ul. Muncim din greu sa rezolvam problema cat de repede posibil," a mai spus Marius Haldimann.

UPDATE: Cele 33.000 de monede in valoare de 20 de franci elvetieni sunt deja sold out, la nici 48 de ore de la punerea lor in vanzare. Monedele nu mai sunt disponibile online, dar un lot de 22.000 de monede va putea fi cumparat pe teritoriul Elvetiei, incepand cu 23 ianuarie.

Alte 40.000 de monede speciale cu Roger Federer vor fi lansate in luna mai a anului 2020.