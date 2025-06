Roland Garros 2025 | Novak Djokovici a revenit cu greu la hotel după meciul de sâmbătă de la Roland Garros. Care este motivul

În condiţii normale, Novak Djokovici nu ar fi avut nevoie de mult timp pentru a face drumul de la stadionul Roland-Garros la hotelul său din Paris. Dar festivităţile şi, mai ales, dezordinea de pe Champs-Élysées au complicat oarecum situaţia.



„Era deja trecut de miezul nopţii, erau gaze lacrimogene, maşini arse şi se întâmplau lucruri pe stradă care erau cu adevărat periculoase”, a explicat sârbul. „În cele din urmă am vorbit, am aşteptat puţin şi am decis să mergem”.