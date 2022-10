Răspunsul WTA la dopaj e clar: ce s-a întâmplat cu Haddad Maia și Yastremska, jucătoare depistate pozitiv recent

Simona Halep a fost suspendată provizoriu din tenis de către Agenția Internațională a Integrității în Tenis, în urma unui rezultat pozitiv al unui test anti-dopaj căruia s-a supus în timpul turneului de la US Open.

Sportiva din România riscă, în cel mai grav scenariu, o suspendare de 4 ani, care ar putea să-i încheie cariera, însă cele mai recente cazuri de dopaj din circuitul WTA îi permit Simonei Halep să își păstreze speranța intactă.

Beatriz Haddad Maia, adversara învinsă de Simona Halep în finala turneului WTA 1000 de la Toronto, desfășurată în luna august, a fost suspendată retroactiv, timp de 10 luni pentru un rezultat pozitiv la substanțele SARM S-22 și SARM LGD-4033, receptori androgeni modulatori, din familia steroizilor.

„Nu a existat nicio vină sau neglijență” în cazul braziliencei Beatriz Haddad Maia, conform Agenției Anti-Doping în tenis, sportiva sudamericană dând vina pe suplimentele contaminate cu aceste substanțe. Punctele și premiile financiare obținute de Haddad Maia până la decizia întârziată a forurilor din tenis au fost returnate.

Most recent high-profile examples of failed doping tests...

Beatriz Haddad Maia found to bear "no significant fault." (suspension reduced to 10 months)

Dayana Yastremska found to bear "no fault or negligence." (suspension overturned)

Wait for due process on Halep.