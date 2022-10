Stere Halep, prima reacție după ce Simona Halep a fost depistată pozitiv

Halep a fost depistată pozitiv în urma unui control făcut la US Open, competiţie la care a fost eliminată în primul tur. Românca a fost suspendată provizoriu.

Stere Halep, prima reacție

Simona Halep (31 de ani, 9 WTA) a fost suspendată provizoriu din tenis de către Agenția Internațională a Integrității în Tenis, după un rezultat pozitiv la roxadustat într-un test anti-doping efectuat la US Open 2022.

Sportiva din România a transmis că se simte confuză și trădată, în prima sa reacție oficială, după evenimentul neașteptat și nefericit, cuvinte care i-au îngrijorat pe fanii Simonei Halep, preocupați de starea interioară de neliniște acuzată de constănțeancă.

„Vedem un lucru normal care se poate întâmpla la oricare. Specialiștii vor spune, nu putem să știm ce s-a întâmplat. Nu sunt specialist. Sunt convins că niciodată (n.r.: nu a luat ceva). Trebuie răbdare și Dumnezeu va scoate la lumină lucrul ăsta. Și noi suntem curați în suflet că Simona e curată, curată.

Nu a luat niciodată nicio niciodată vreo substanţă. Simona e unicată la așa ceva, nu ar fi apelat niciodată la așa ceva. Starea ei de spirit e bună, dacă în suflet e curată, n-are de ce să se teamă", a declarat Stere Halep, potrivit as.ro.

Anunțul Simonei Halep

''Astăzi începe cel mai dificil meci din viaţa mea: o luptă pentru adevăr. Am fost notificată că am fost testată pozitiv pentru o substanţă numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică, lucru care a venit ca cel mai mare şoc al vieţii mele'', a scris Halep, fost lider mondial, în reţeaua de socializare amintită.

''În toată cariera mea, ideea de a trişa nu mi-a trecut nici măcar o dată prin minte şi este total împotriva valorilor cu care am fost educată. În faţa unei situaţii aşa de nedrepte, mă simt confuză şi trădată. Voi lupta până la sfârşit pentru a dovedi că nu am luat conştient substanţa interzisă şi am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieşi la iveală'', a mai spus Halep.

VIDEO Cristian Tudor Popescu, la Ora Exactă în Sport

Simona Halep, câştigătoarea a două titluri de Mare Şlem, la Roland Garros (2018) şi Wimbledon (2019), a subliniat că în acest caz nu este vorba de titluri şi bani, ci de onoarea sa: ''Nu este vorba de titluri sau bani. Este despre onoare şi despre iubirea pe care am dobândit-o pentru jocul de tenis în ultimii 25 de ani''.