Alături de voi am câștigat titluri, trofee, am spart recorduri. Ați fost alături de mine în toți acești ani. M-ați făcut să mă simt specială. Și pentru voi vreau să mă pun în genunchi și să vă mulțumesc tuturor!” , a spus Cristina Neagu.

Nu vreau să mă lungesc. Am trecut împreună prin multe. Lucruri bune, mai puțin bune. Ați fost alături de mine mai ales atunci când am trecut prin cele mai puțin bune. Vreau să mulțumesc clubului, am trăit o perioadă extraordinară la CSM. Sunt superemoționată acum.

Cristina Neagu, scrisoare emoționantă pentru iubitorii handbalului

”Știu că vine un moment în care trebuie să privești înapoi. Să tragi aer în piept și să spui: A fost incredibil! Pentru mine, acel moment e acum. După o viață trăită cu mingea în mână, după mii de ore în sală și milioane de visuri, a venit timpul să îmi iau la revedere.



Pe 8 iunie nu va fi doar un meci. Va fi o zi în care vrea să vă spun mulțumesc. Voi mi-ați fost mereu alături. În sală, în fața televizoarelor, în gânduri. Ați visat cu mine, ați plâns cu mine, ați crezut cu mine. Handbalul mi-a cerut totul. Și i-am dat tot. Pentru fiecare accidentare, a fost o revenire. Pentru fiecare obstacol, o nouă motivație. Pentru fiecare zi grea, un motiv în plus să nu mă opresc.

Am câștigat mai mult decât trofee. Am câștigat oameni. Am câștigat amintiri. Și poate, cel mai important, am câștigat o voce. O voce care a putut inspira. Care a putut spune: se poate. Nu vreau să spun adio. Vreau doar să fim împreună, încă o dată. Să ne privim în ochi și să ne amintim tot ce a am trăit.

Pe 8 iunie, 8 devine ∞. Datorită vouă.

Cu toată recunoștința,



Cristina Neagu”