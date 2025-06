„Nu știu cum am câștigat în Australia, sincer,” a mărturisit Rafael Nadal pentru turneul de la Roland Garros, evaluându-și succesul de la Melbourne, din urmă cu trei ani și jumătate.

În 2022, Nadal câștiga ultimele competiții de mare șlem ale carierei, titlurile majore cu numerele 21 și 22.

Rafael Nadal, 39 de ani, dar sub șapte luni fără tenis profesionist

Revenit de la 0-2 la seturi în finala din Australia cu Daniil Medvedev, Rafael Nadal s-a impus cu mai mare lejeritate în ultimul act de la Roland Garros 2022, în care l-a depășit în minimum de seturi pe norvegianul Casper Ruud.

Dar cele paisprezece trofee ridicate în nouăsprezece participări în întrecerea desfășurată pe zgura pariziană au venit pentru Rafael Nadal doar după ce a fost testat în cel mai dificil mod posibil.

În 2004, pe când avea doar optsprezece ani și tot entuziasmul din lume pentru a debuta în turneul în care a devenit, ulterior, de neuitat în istoria sportului, Nadal a sosit la Roland Garros în cârje.

Cu o privire umplută de regret în ochi, tenismenul din Manacor mărturisește că s-a urcat în cel mai înalt rând al Arenei Philippe-Chatrier și a început să își imagineze cum ar fi să evolueze în această competiție.

Rafael Nadal, despre ce a trăit la Roland Garros

„A fost o poveste incredibilă, care a început în 2004, când am venit la Roland Garros pentru prima dată. Abia puteam să umblu, din cauza unei accidentări la picior.

În acel an țin minte că am urcat până în vârful tribunei, în cârje, și am privit terenul de acolo. Visam să revin în anul următor pentru a juca.

În 2005, am reușit să particip pentru prima dată. Aveam încă optsprezece ani când am început turneul, iar prima partidă a fost contra prietenului meu din copilărie, Richard Gasquet. Din acea zi, am înțeles complet ce a însemnat Roland Garros,” a declarat Rafael Nadal, în ceremonia extraordinară ținută în data de 25 mai 2025.