Rafael Nadal, gest de mare campion! Ibericul a sarit in ajutorul victimelor inundatiilor din Insulele Baleare | FOTO

Rafael Nadal, locul 1 ATP, dovedeste inca o data de ce este un mare campion.

Ibericul a decis sa vina in ajutorul victimelor inundatiilor din Insulele Baleare si s-a oferit sa primeasca sinistrati la academia sa din Mallorca.

"O zi trista in Mallorca. Sincerele mele condoleante pentru rudele celor decedati. Sunt alaturi de persoanele afectate de aceste indundatii. Asa cum am mai facut, oferim cazare la academie tuturor celor care au nevoie de un loc in care sa stea", a scris Nadal pe Twitter.

Día triste en Mallorca. Mi más sincera condolencia a los familiares de los fallecidos y heridos por las graves inundaciones en San Llorenç. Tal y como hicimos ayer volvemos a ofrecer hoy las instalaciones de @rnadalacademy para todos los afectados que necesiten alojamiento

October 10, 2018

Conform ultimelor informatii, cel putin noua persoane, dintre care doi britanici, si-au pierdut viata in urma puternicelor inundatii din Mallorca. Reprezentanti ai guvernului spaniol au declarat ca sase persoane au fost date disparute in urma viiturii din noaptea de marti spre miercuri.