Rafael Nadal (35 de ani, 5 ATP) va sărbători peste o săptămână a 36-a aniversare, dar vârsta nu îl împiedică să doboare recorduri după recorduri, în tenisul mondial.

Devenit în ianuarie primul tenismen care câștigă al 21-lea titlu de mare șlem, în urma succesului de la Australian Open, „Regele Zgurii” a semnat victoria cu numărul 300 în turneele de mare șlem și a devenit jucătorul cu cel mai bun palmares într-un turneu de mare șlem.

Big Three's Records at their best major

Federer Wimbledon 105-14 (88%)

Djokovic Australian Open 82-8 (91%)

Nadal French Open/Roland Garros 106-3 (97%)#getty pic.twitter.com/CAdGQwyLql