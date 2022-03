Halep - Cîrstea în optimi și duel cu Răducanu în sferturi? Noroc pentru jucătoarele din România în primele tururi la Indian Wells

Simona Halep (26 WTA, 30 de ani) va fi însoțită de Sorana Cîrstea (27 WTA), Gabriela Ruse (57 WTA) și Irina Begu (72 WTA) în așa-zisa echipă a României prezentă în competiția WTA 1000 de la Indian Wells.

Ajunse cu bine în California, Simona Halep și Sorana Cîrstea au primit vești bune din partea organizatorilor, care le-au anunțat că vor intra în concurs direct în turul secund, beneficiind de statutul de capi de serie.

Halep va debuta împotriva învingătoarei meciului Ekaterina Alexandrova / Elvina Kalieva, pe când Cîrstea va primi replica jucătoarei mai bune a duelului dintre Ajla Tomljanovic și Halley Baptiste.

Main draw at Indian Wells (WTA 1000), where Barbora Krejcikova, Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, and Anett Kontaveit are the top seeds.

1R Highlight: Naomi Osaka vs. Sloane Stephens.#BNPPO22 pic.twitter.com/d39ThJNfZN