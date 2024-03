Simona Halep (32 de ani) a jucat primul meci în circuitul WTA, după o pauză de 569 de zile.

Paula Badosa a învins-o, după două ore de joc, în ciuda unui prim set câștigat de româncă cu 6-1.

