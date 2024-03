În ciuda înfrângerii, jucătoare de tenis a afișat o atitudine pozitivă și a vorbit despre importanța revenirii pe teren și a felului în care s-a simțit în timpul partidei cu Paula Badosa.

Beneficiară a unui wild card, românca va primi un cec de 23.250 de dolari şi 10 puncte WTA, graţie cărora va figura în clasamentul WTA publicat în data de 1 aprilie.

"M-am simțit foarte bine. Am avut emoții, dar au fost pozitive. A fost minunat să văd suporterii care m-au susținut, mi-au dat multă energie. Nivelul pe care l-am arătat a fost destul de bun, neașteptat pentru majoritatea oamenilor. Cred că am făcut o treabă bună, sunt fericită pentru revenire.

Este o zi specială, sincer. Considerând perioada pe care am avut, să joc atât de bine, să mă simt atât pe bine pe teren, dar și în afara lui... aceste zile vor rămâne speciale. Este mai mult decât tenis, este ceva personal.

După primele cinci puncte pe care le-am pierdut, am fost destul de emoționantă. Am realizat că o să fie greu, apoi am început să-mi recapăt ritmul, să câștig primul game și să-mi spun că este ok, nu sunt atât de rea", a mărturisit Simona Halep, la conferința de presă.

VIDEO | Conferință de presă Simona Halep