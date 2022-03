Emma Răducanu (13 WTA, 19 ani) și-a dezvăluit obiectivul pentru sezonul 2022: până la câți ani vrea să joace tenis profesionist

Dacă Ashleigh Barty a părăsit lumea tenisului din postura de lider WTA la 25 de ani, afirmând că vrea să își acorde timp pentru a urmări alte visuri personale, Emma Răducanu are ca ambiție pentru sezonul 2022 încheierea anului cu cât mai multe meciuri jucate și cât mai puține accidentări.

„Eu vreau să fiu în joc cât mai mult posibil. Am doar 19 ani. Tocmai am sosit în circuit și vreau să fiu aici până la 30 de ani. Mi-am luat 18 luni de pauză în 2020 și am început în 2021. Pentru că aveam această dorință de a fi cu adevărat acolo pe teren, îmi era atât de foame de tenis încât am reușit rezultate grozave vara trecută.

Emma Răducanu vrea să joace tenis profesionist până în 2032

Acest lucru arată doar că nu trebuie să fie totul doar tenis, tenis, tenis. Cred că acea perioadă dedicată educației m-a ajutat foarte mult. Cunosc o mulțime de jucători care renunță la școală când au 12 sau 13 ani. Se antrenează prea mult și se accidentează. Când ești atât de tânăr, nu este sănătos să te antrenezi atât de multe ore.

Simt că, având școala, cu siguranță mi-am ținut mintea ocupată. M-am deschis spre partea mai intelectuală a tenisului, pentru că simt că îmi place să-mi folosesc mai mult creierul", a declarat Emma Răducanu, potrivit Daily Mail, citat de Eurosport.

Campioana US Open 2021 va debuta în turneul WTA 1000 de la Miami împotriva Katerinei Siniakova. Dacă va trece de primul meci, Răducanu se poate duela cu Simona Halep, în turul al treilea.