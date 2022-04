Nick Kyrgios, atac furibund la adresa unui spectator-problemă: „Nu ești relevant. Stai jos, taci și uită-te la mine cum joc tenis”

Nick Kyrgios a jucat un tenis încântător la Indian Wells și Miami, precum și în ediția 2022 a Openului Australian, pe care a câștigat-o, în proba de dublu masculin, dar are o problemă din ce în ce mai serioasă cu modul în care se raportează la interacțiunea cu publicul.

Învins de Rafael Nadal în sferturi, scor 7-6, 5-7, 6-4, după aproape trei ore de joc în faza sferturilor de finală a întrecerii de la Indian Wells, Nicholas Kyrgios a intrat într-o dispută cu un fan așezat lângă faimosul actor Ben Stiller, cunoscut ca mare susținător al tenismenului iberic.

La începutul setului decisiv, Nick Kyrgios a fost deranjat de unul dintre prietenii actorului, căruia tenismenul australian i-a răspuns: „Te pricepi la tenis?”

„Nu,” a replicat spectatorul, care a sfârșit umilit de Nicholas Kyrgios: „Exact, deci nu-mi spune mie cum să joc. Mă vezi pe mine că-i spun lui Ben cum să joace în filme?”, au fost cuvintele transmise de Nick Kyrgios.

„Nu mă aștept ca publicul să mă susțină sau să îmi strige numele. Aș vrea doar ca oamenii să își aducă aminte că sunt spectatori. Au venit să urmărească alte persoane jucând. Nu strigi în timpul meciului. Asta funcționează în ambele sensuri; la Australian Open, conaționalii mei strigau când servea adversarul, iar eu i-am spus arbitrului să ceară publicului să tacă.

Cred că problema o aduce generația asta. Fiecare crede că opinia lui e validă. Când ești spectator și urmărești tenismeni profesioniști jucând, ar trebui să rămâi în tăcere. Nu veni să-mi spui cum să joc, n-ai putea câștiga niciun punct cu Rafael Nadal. Doar stai pe scaunul tău și urmărește-mă jucând tenis. Atât.

Unii cred că au dreptul să strige orice vor, când vor, dar lucrurile acestea îi afectează pe jucători. Suntem oameni, nu suntem superoameni. Nu poți să strigi agresiv în modul acesta, stai jos și bucură-te de spectacol.

Totul devine din ce în ce mai rău, pentru că, din cauza rețelelor de socializare, lumea crede că e tot mai relevantă. Nu ești relevant. Ai un cont de social media, împrăștii negativism și poți să vezi cum afectează acest fenomen oameni ca Russell Westbrook, Naomi Osaka, eu însumi... oamenii sunt rapizi în a urî. Cum poți să urăști o persoană pentru că vede viața într-un mod diferit? E ridicol!” a declarat Nick Kyrgios în conferința de presă organizată la Indian Wells după meciul pierdut în trei seturi în favoarea spaniolului Rafael Nadal.

Here's what disturbed Naomi Osaka. Naomi was in tears #IndianWells pic.twitter.com/LW16f9pZv4