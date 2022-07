Campionul de la Roland Garros a avut nevoie de 4 ore și 20 de minute de joc pentru a-și asigura prezența în semifinale, însă a acuzat mari probleme medicale în timpul partidei. Testele medicale susținute la o zi după meci nu au avut rezultate îmbucurătoare. Conform cotidianului Marca, ibericul a suferit o ruptură de șapte milimetri la unul dintre mușchii abdominali.

"Corpul meu e bine, dar este ceva în neregulă cu abdomenul. De la 3-1 în primul set, de fiecare dată când serveam aveam un junghi acolo. Am crezut că nu voi putea termina partida. E adevărat că tatăl și sora mea mi-au tot cerut să abandonez. Dar energia publicului m-a ajutat, așa că vă mulțumesc.

Nu știu dacă voi participa în semifinale, am nevoie să mă informez, să îmi fac niște teste și trebuie să ascult de cei care se pricep. Este o decizie de jucător, dar și una de echipă. Când nu am o anumită problemă, dau de alta. Sunt îngrijorat pentru că știu ce dureri am avut și prin ce am trecut", a declarat Nadal la conferința de presă.

Rafael Nadal, antrenament mult așteptat

Deși prezența în semifinalele de la Wimbledon încă este pusă sub semnul întrebării, Rafael Nadal s-a antrenat astăzi pe iarba londoneză, lăsând impresia ca va face tot ce este posibil pentru a intra pe teren la partida cu Nick Kyrgios.

"Nu cred că am mai văzut vreun sportiv profesionist care să arate atâta pasiune și dedicație pentru sportul pe care îl practică. Rafa este îndrăgostit de tenis", a mărturisit Mats Wilander.