"Mi-ar placea sa fiu Serena!" Halep a vorbit despre relatia cu Cahill: "Uraste asta la mine"

Simona Halep a acordat un interviu pentru site-ul turneului de la Madrid, pe care l-a castigat in ultimii doi ani!

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool! Atletico - Arsenal, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Simona le-a spus spaniolilor ca se simte excelent la turneul patronat de Ion Tiriac si le-a dezvaluit mai multe secrete ale colaborarii cu antrenorul Darren Cahill.

"Jucatoarele mici de statura pot fi mai rapide. Profit de avantajele si de calitatile mele. Sunt rapida si am un ochi bun, asa pot sa returnez un serviciu puternic. In plus, m-am transformat intr-o jucatoare mai agresiva si incerc sa pun presiune. Lovitura mea preferata este backendul in lung de linie. Darren este genial si am foarte mult respect pentru el. Uneori nu-mi pot controla stresul si poate ca arat multa negativitate pe teren. El uraste asta. M-a facut sa lucrez mult la atitudinea mea. In plus, m-a facut sa fiu agresiva in lovituri si m-a ajutat sa-mi imbunatatesc serviciul. Sunt foarte multe jucatoare cu lovituri foarte bune. Mi-ar placea sa fiu ca Serena", a spus Halep.