ACUM Sorana Cirstea - Daria Kasatkina 3-6, 0-1! MECI INTRERUPT in setul 2: decizia luata de organizatori

Sorana Cirstea - Daria Kasatkina, ora 17:00, in turul 2 al turneului de la Madrid.

Set 2

INFO | Meci intrerupt la Madrid din cauza conditiilor meteo! Partida dintre Cirstea si Kasatkina, intrerupta de organizatori din pricina ploii.

0-1: Kasatkina incepe si acest set cu un game castigator.



Set 1



3-6: Kasatkina castiga primul sete dupa 30 de minute de joc.

3-5: Rusoaica, la un pas de castigarea primului set.

3-4: Kasatkina revine la conducerea meciului.

3-2: Revenire spectaculoasa a Soranei! Cirstea, pentru prima data la conducerea partidei.

1-2: Primele puncte obtinute de Sorana, primul game castigat.

0-2: Rusoaica se impune la zero si in acest game. Niciun punct reusit de Cirstea pana acum.

0-1: Kasatkina incepe meciul cu un break. La zero.

Sorana Cirstea - Daria Kasatkina se va desfasura pe terenul 4 la Madrid si este o partida programata sa se dispute imediat dupa confruntarea dintre Simona Halep si Elise Mertens.

Sorana Cirstea si Daria Kasatkina nu s-au mai intalnit niciodata pana acum. Romanca ocupa pozitia a 37-a in clasamentul WTA, in timp ce sportiva din Rusia ocupa locul 15.

Sorana Cirstea va juca si la dublu astazi, alaturi de Sara Sorribes Tormo, in jurul orei 20:30 impotriva perechii formate din Julia Goerges si Karolina Pliskova.