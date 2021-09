Lansarea filmului „No Time To Die”: Emma Răducanu a strălucit mai tare decât ducesa de Cambridge la Royal Albert Hall

Emma Răducanu nu încetează să își surprindă plăcut comunitatea de fani pe care a strâns-o în jurul său după cele 10 victorii fără set pierdut bifate consecutiv la New York City. Campioana US Open a strâns un nou val de notorietate printr-o apariție spectaculoasă făcută la premiera filmului „No Time To Die.”

La doar câteva zile după ce a jucat tenis alături de ducesa de Cambridge, Kate Middleton, Emma Răducanu a strălucit, într-o rochie de culoare argintie la Royal Albert Hall, în cadrul lansării oficiale a producției cinematografice.



Veștile bune curg încontinuu pentru Emma Răducanu. Dincolo de impresiile extraordinare făcute în cadrul acestui eveniment, sportiva britanică cu origini românești a primit un wildcard la turneul WTA 1000 de la Indian Wells, programat pentru perioada 6-17 octombrie.

Competiția de la Indian Wells ar putea fi prima în care Emma Răducanu ar urma să se dueleze cu Simona Halep, dar cele două jucătoare vor avea minim două șanse la o luptă în această toamnă, ambele fiind înscrise și în Transylvania Open, al doilea turneu WTA 250 care va avea loc la Cluj-Napoca în acest sezon.

