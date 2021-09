„Cât de frumoasă e Emma Răducanu!” Apariție spectaculoasă a sportivei cu origini românești pe Twitter

Prima lovitură puternică dată de Emma Răducanu în piața publicitară a fost contractul semnat cu producătorul de bijuterii Tiffany & Co., la aproximativ două săptămâni după câștigarea Openului American.

Sportiva britanică cu origini românești în vârstă de numai 18 ani a confirmat parteneriatul printr-un videoclip elegant, creat de Vogue, în care Emma Răducanu poartă cu grație un inel, brățări și o pereche de cercei ale brandului Tiffany & Co.



Clipul a strâns 12,000 de aprecieri pe Twitter, în mai puțin de 12 ore de la momentul publicării numere care confirmă trendul ascendent și rapid al popularității sale. În descrierea videoclipului, Emma Răducanu se declară onorată și fericită să se alăture familiei iconice a Tiffany & Co.

„Sunt foarte încântată. E un brand cu renume, de care m-am simțit atrasă de mult timp. Am purtat inelul, brățara, cerceii și un lănțișor de-a lungul US Open. Aceste bijuterii vor însemna întotdeauna ceva special pentru mine,” a declarat Emma Răducanu în cadrul evenimentului Vogue.

very honoured and happy to join the iconic @TiffanyAndCo family✨ pic.twitter.com/UBnzZFHa5g