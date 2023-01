Retrasă din tenis după ediția 2022 a Openului American, turneu în care a atins a treia rundă competițională, Serena Williams a luat decizia de a primi botezul Martorilor lui Iehova, la vârsta de 41 de ani.

Cea mai faimoasă jucătoare de tenis a Erei Open s-a botezat în Adunarea Martorilor lui Iehova din West Palm Beach, Florida. În cultul Martorilor lui Iehova, botezul este un act obligatoriu pentru ca credincioșii să primească mântuirea.

Printre credințele Martorilor lui Iehova se află poziția de a nu celebra zilele de naștere. „Credem că astfel de sărbători nu îi plac lui Dumnezeu,” se află scris pe site-ul Martorilor lui Iehova, care cred că „ziua morții este mai bună decât ziua nașterii,” notează Black Enterprise.

Din acest motiv, fiica Serenei Williams, Olympia nu își sărbătorește zilele de naștere. „Suntem Martori ai lui Iehova, deci nu sărbătorim zilele de naștere,” spunea Serena Williams într-un interviu acordat People.

Serena Williams s-a retras din tenis cu 23 de titluri de campioană în probele individuale ale turneelor de mare șlem. Cel mai recent triumf al americancei în Grand Slam-uri datează din 2017, când își învingea sora în finala Openului Australian.

Serena Williams, the famous Tennis player got baptized today at the Jehovah's Witness Assembly in West Palm Beach Florida.

According to the Governing Body of the religious sect in Watchtower 2019, study 40, paragraph 14, only baptised Witnesses will be saved. pic.twitter.com/wd9E897pFL