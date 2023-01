Fostă ocupantă a locului 4 în ierarhia mondială, Cori Gauff (18 ani, 7 WTA) a depășit stadiul de revelație ori promisiune în circuitul de elită al tenisului feminin.

Sportiva din Florida a început sezonul 2023 într-o manieră convingătoare, reușind să își apropie titlul de campioană în competiția WTA 250 de la Auckland, Noua Zeelandă. Cori Gauff a dispus în finală de Rebeka Masarova (94 WTA), scor 6-1, 6-1, după doar 79 de minute de joc.

„Sunt atât de recunoscătoare pentru cel de-al treilea titlu WTA al carierei și pentru că încep sezonul 2023 cu o victorie, în primul turneu! Vă mulțumesc pentru o săptămână grozavă.

Cel mai important, mulțumesc, Doamne, pentru cum continui să mă binecuvântezi în această viață. Simt recunoștință pentru toate. Să continuăm să avansăm!”, a spus Cori Gauff, după succesul înregistrat în Noua Zeelandă.

În drumul său către al treilea trofeu al carierei, Cori Gauff le-a învins pe Tatjana Maria (71 WTA), Sofia Kenin (280 WTA), Lin Zhu (85 WTA), Danka Kovinic (54 WTA) și Rebeka Masarova (94 WTA).

Scorurile seturilor adjudecate de Cori Gauff au fost 6-0, 6-1, 6-2, 6-3 și 6-4, jucătoarea americană reușind să închidă toate manșele înainte de prelungiri.

I am so thankful to win my 3rd @wta title and take a W at the first tournament of my 2023 season! Thank you @asbclassic for an amazing week. Most importantly thank you God for continuing to bless me in this life. I am so grateful for it all. Let’s keep going upwards<3 pic.twitter.com/i7ycRVBP5H