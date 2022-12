Născută în ultima zi a anului 2000, Alycia Parks (21 de ani, 75 WTA) se propune în avans pentru titlul de „Revelația sezonului 2023.”

Jucătoarea americană de tenis a ajuns la 10 victorii consecutive în turneele de calibru WTA 125k, însumând 13 succese în ultimele 14 partide jucate.

Cu o înălțime de 1,85 metri, Alycia Parks s-a folosit eficient de serviciu, pe suprafața hard indoor și nu doar că a câștigat turneele WTA 125k din Andorra și Angers în săptămâni consecutive, dar a reușit rara performanță de a se impune într-un turneu atât la simplu, cât și la dublu.

„Cred că am fost mai obosită astăzi, dar mi-am dorit titlul, așa că a fost nevoie să mă implic în meci și să am energia necesară pentru a lupta. Acum, mă voi odihni, înainte să merg în Australia. E bine că îmi închei stagiunea cu un titlu,” a spus Alycia Parks, după traseul de succes avut la Angers, notează site-ul oficial al WTA.

La Angers, Alycia Parks a jucat trei seturi în finala cu Anna-Lena Friedsam (121 WTA), încheiată 6-4, 4-6, 6-4, dar s-a impus inclusiv în proba de dublu, alături de Shuai Zhang.

De notat însă că Alycia Parks și Shuai Zhang au fost nevoite să câștige doar două meciuri pentru a-și atrage titlurile de campioane, întrucât în semifinale au beneficiat de retragerea echipei formate din Monica Niculescu și Vivian Heisen.

Alicia Parks said she wants to be top 10 by the end of 2023. She looks on her way…

Will rise to #75 tomorrow. pic.twitter.com/FoSws9eeKy