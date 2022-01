La 36 de ani, Kaia Kanepi (115 WTA) s-a calificat în primul sfert de Grand Slam al carierei: toate sferturile AO 2022

Ediția 2022 a Openului Australian și-a stabilit toate sferturile de finală în probele de simplu. Nadal vs. Shapovalov, Medvedev vs. Auger-Aliassime și Barbora Krejcikova vs. Madison Keys se numără printre meciurile din faza ultimelor opt participanți.

Marți, 25 ianuarie, organizatorii Australian Open au planificat patru sferturi de finală, cele două ale fiecărei părți superioare de tablou, în cele două întreceri individuale.

Nadal vs. Shapovalov, capul de afiș al sferturilor de finală

Seria meciurilor tari începe marți-dimineața, în jurul orei 03:30, când campioana de la Roland Garros, Barbora Krejcikova (4 WTA) primește replica finalistei de la US Open 2017, Madison Keys (51 WTA), care a eliminat-o în drumul său spre sferturi pe Jaqueline Cristian.

Arena Rod Laver va găzdui, după încheierea acestei confruntări, dar nu înainte de ora 05:00, ora României, partida dintre Rafael Nadal (5 ATP) și Denis Shapovalov (14 ATP), într-un duel al stângacilor de înaltă calitate.

De la ora 10:00, favorita gazdelor, Ashleigh Barty (1 WTA) va primi replica americancei Jessica Pegula (21 WTA), iar confruntarea va fi urmată de duelul italiano-francez dintre Matteo Berrettini (7 ATP) și Gael Monfils (20 ATP).

Marea diferență dintre sferturile tabloului masculin și sferturile tabloului feminin e că adversarii din competiția masculină s-au întâlnit minim de două ori în meci direct până la această confruntare, în timp ce, pe tabloul feminin, doar Barty și Pegula au jucat un singur meci direct.

Toate celelalte trei partide, Krejcikova vs. Keys, Collins vs. Cornet și Swiatek vs. Kanepi își vor consuma primul episod. Cea mai emoționantă poveste vine din Estonia, Kaia Kanepi ajungând în faza sferturilor unui turneu de mare șlem pentru prima dată, la 36 de ani. Kanepi a învins-o cu revenire de la 0-1 la seturi pe Aryna Sabalenka (2 WTA), 5-7, 6-2, 7-6.

Never count @KanepiKaia out ????‍♀️ At 36 years of age, world No.115 upsets world No.2 Aryna Sabalenka 5-7 6-2 7-6[7] to reach the #AusOpen quarterfinals for the very first time.#AO2022 pic.twitter.com/358aIfkf1R — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2022

Sferturile tabloului masculin

Gael Monfils - Matteo Berrettini (0-2 H2H)

Denis Shapovalov - Rafael Nadal (1-3 H2H)

Jannik Sinner - Stefanos Tsitsipas (1-2 H2H)

Felix Auger-Aliassime - Daniil Medvedev (0-3 H2H)

Sferturile tabloului feminin