„Simona m-a speriat, am crezut că abandonează!” CTP a analizat jocul lui Halep de la Australian Open! Ce a sesizat în meciul cu Cornet

Fostul lider WTA a pierdut, în trei seturi, de Alize Cornet, care a ajuns în premieră în sferturile de finală ale unui Grand Slam. Meciul s-a disputat într-o caniculă infernală, care a afectat-o vizibil pe Simona, acuzând stări de rău din cauza căldurii.

153 de minute a durat duelul din care franțuzoaiaca a ieșit câștigătoare, în ciuda unei reveniri senzaționale a lui Halep în setul secund. În decisiv, Simona a acuzat mari dureri la coapsă, iar după meci a dezvăluit că a avut și dureri de stomac și ficat, din cauza căldurii.

CTP: „Simona ar fi putut să riște mai mult! De asta a câștigat Cornet!”



Cristian Tudor Popescu a analizat prestația lui Halep de la întreg turneul și a accentuat care crede el că au fost minusurile jucătoarei din România în duelul cu Cornet.

„Simona a avut acel moment care m-a speriat în primul set, am crezut că abandonează, sau în al doilea, nu mai știu, nu se mai ducea la minge, aproape că nu mai lovea, dădea din mâini. Am înțeles că a durut-o stomacul de la căldură, dar chiar și așa, Simona a tras de ea, am văzut ambiția de la celălalt turneu, și-a dus ambiția la capăt, s-a văzut că nu s-a simțit bine. Dar e și meritul adversarei ei, în condițiile de la Melbourne, care erau aceleași, a dat dovadă de o reziliență incredibilă și a meritat victoria.

După părerea mea, Simona nu a recurs la un joc agresiv, pe care îl poate face. A avut rare încercări de a lua inițiativa, cred că cu Alize Cornet, care e o jucătoare agresivă, a câștigat pentru că și-a asumat mai multe riscuri. Au fost multe mingi sub un centimetru de tușă mușcate de Cornet, astfel de mingi, ai șanse să le prinzi dacă joci la tușă. Cornet a jucat mai la tușă decât Simona, asta ar fi de spus, ea ar fi putut să riște mai mult, nu a făcut-o, dar oricum tenisul ei a fost bun la Australian Open, eu, ca și la Sorana, cred că în continuare va juca bine anul acesta!”, a declarat CTP la PRO X.

Declarațiile Simonei Halep după meciul cu Cornet



„Îmi place să joc pe căldură, dar nu când e extremă. A fost foarte cald astăzi, m-a lovit căldura din primul set și nu m-am simțit bine. Am amețit la un moment dat, mi-a fost rău, mă dureau stomacul, ficatul, la un moment dat cam toate.

Mă simt destul de împăcată că am lăsat pe teren tot ce am avut. A fost un meci bun contra unei adversare care joacă extraordinar, o luptătoare desăvârșită. Mereu am jucat câte 3 ore cu ea și știam dinaintea meciului că va fi foarte dificil. Tot respectul pentru ea, merita să câștige pentru că a fost mai puternică astăzi”, a spus Halep la final.